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Україна привітала Естонію з головуванням в РБ ООН у травні

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. Міністерство закордонних справ України привітало Естонію з головуванням у Раді безпеки ООН у травні, зазначивши, що в Україні високо цінують тверду позицію Естонії щодо збереження міжнародного порядку. Про це повідомляє УНН із посиланням повідомлення у Twitter МЗС України.

Україна привітала Естонію з головуванням в РБ ООН у травні

"Найкращі побажання успіху Естонії в головуванні у Раді безпеки ООН у травні 2020 року на цьому складному етапі роботи ООН. Ми високо цінуємо тверду позицію Естонії щодо захисту Статуту ООН, збереження заснованого на правилах міжнародного порядку і просування прав людини", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Естонської Республіки Керсті Кальюлайд, під час якої було обговорено заходи боротьби з пандемією коронавірусу та її наслідками, а також співпрацю на міжнародних майданчиках.

Best wishes of success to Estonia’s UNSC Presidency in May 2020, at this challenging juncture in the work of the UN. We highly value Estonia’s firm stance on defending UN Charter, preserving rules-based international order and promoting human rights. @MFAestonia @EstoniaUN

— MFA of Ukraine

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