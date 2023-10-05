В ООН заявили о 6 случаях внесудебных казней украинских военнопленных.
Киев • УНН
Киев. 5 октября. УНН. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало шесть случаев внесудебных казней украинских военнопленных. Это охватывает период с февраля по июль 2023 года. Об этом говорится в докладе ООН по ситуации в Украине, передает УНН.
Детали
Согласно отчету, казней российских военнопленных за время отчетного периода не зафиксировали, однако есть шесть "аутентичных" видео, на которых изображены казни украинских военных силами РФ. Среди них расстрел снайпера Александра Мациевского после его слов "Слава Украине" и обезглавливание военного.
представители УВКПЧ ООН подчеркнули, что казни военнопленных являются серьезными нарушениями Женевских конвенций и военными преступлениями. По информации, от 24 февраля 2022 года задокументирована внесудебная казнь или пытка до смерти 25 российских и 21 украинского военнопленного.
В отчете говорится, что ООН продолжало документировать данные о пытках и жестоком обращении с военнопленными Украины, удерживаемыми Россией, об "ужасных условиях содержания", включая принудительный труд.
Всего из 56 украинских военнослужащих, опрошенных представителями миссии ООН в отчетный период, 51 рассказал, что подвергался различным формам пыток и жестокого обращения или сексуального насилия, в частности принудительного обнажения и угроз.
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