В ООН за три месяца задокументировали девять смертей на КПВВ на Донбассе

"В течение отчетного периода (с 16 февраля по 15 мая 2019 года - ред.) не менее 8 мужчин и одна женщина умерли от ухудшения состояния здоровья на контрольных пунктах въезда-выезда", - сказала Фрейзер.

По ее словам, на Востоке страны существует потребность в дополнительных КПВВ, для того, чтобы 1 млн человек, ежемесячно пересекающие линию соприкосновения, делали это скорее и в большей безопасности.

Напомним, по данным ООН, за время конфликта на Донбассе погибли более 3,3 тыс. гражданских.