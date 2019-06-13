В ООН за три месяца задокументировали девять смертей на КПВВ на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. С 16 февраля до 15 мая по меньшей мере восемь мужчин и одна женщина умерли от ухудшения состояния здоровья на контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе. Об этом во время брифинга в Киеве заявила председатель мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер, передает корреспондент УНН.
"В течение отчетного периода (с 16 февраля по 15 мая 2019 года - ред.) не менее 8 мужчин и одна женщина умерли от ухудшения состояния здоровья на контрольных пунктах въезда-выезда", - сказала Фрейзер.
По ее словам, на Востоке страны существует потребность в дополнительных КПВВ, для того, чтобы 1 млн человек, ежемесячно пересекающие линию соприкосновения, делали это скорее и в большей безопасности.
Напомним, по данным ООН, за время конфликта на Донбассе погибли более 3,3 тыс. гражданских.