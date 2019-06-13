В ООН за три місяці задокументували дев'ять смертей на КПВВ на Донбасі

КИЇВ. 13 червня. УНН. З 16 лютого до 15 травня щонайменше восьмеро чоловіків та одна жінка померли від погіршення стану здоров’я на контрольних пунктах в’їзду-виїзду на Донбасі. Про це під час брифінгу у Києві заявила голова моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер, передає кореспондент УНН.