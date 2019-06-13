В ООН за три місяці задокументували дев'ять смертей на КПВВ на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. З 16 лютого до 15 травня щонайменше восьмеро чоловіків та одна жінка померли від погіршення стану здоров’я на контрольних пунктах в’їзду-виїзду на Донбасі. Про це під час брифінгу у Києві заявила голова моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер, передає кореспондент УНН.
"Упродовж звітного періоду (з 16 лютого до 15 травня 2019 року - ред.) щонайменше 8 чоловіків та одна жінка померли від погіршення стану здоров’я на контрольних пунктах в’їзду-виїзду", - сказала Фрейзер.
З її слів, на Сході країни існує потреба у додаткових КПВВ, для того, щоб 1 млн людей, які щомісяця перетинають лінію зіткнення, робили це швидше та у більшій безпеці.
Нагадаємо, за даними ООН, за час конфлікту на Донбасі загинули понад 3,3 тис. цивільних.