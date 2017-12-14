В ООН попросили защитить Telegram в России

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Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 48473 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 28595 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 103819 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 105545 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 121993 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 104503 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 106683 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112938 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117303 просмотра

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В ООН попросили защитить Telegram в России

В ООН попросили защитить Telegram в России

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 декабря. УНН. Международная правозащитная организация "Агора", представляющая интересы Telegram, обратилась к спецдокладчику ООН по вопросам права на свободу слова Дэвиду Кайе с просьбой повлиять на ситуацию, сложившуюся вокруг мессенджера в России, передает УНН со ссылкой на Коммерсант.

В своем письме правозащитники просят Д.Кайе рекомендовать российским властям "воздержаться от расширения практики произвольного вмешательства в право граждан на свободу выражения мнения, приватность и анонимность, в том числе онлайн".

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Как отмечается, из-за отказа компании поделиться с ФСБ ключами шифрования пользовательских переписок Telegram может быть заблокирована в РФ, уверены в "Агоре".

У адвокатов Telegram не хватает юридических аргументов в споре с РФ, а в случае вмешательства наднациональных органов в проблемы внутренней безопасности страна может отказаться от исполнения решений международных судов, полагают эксперты.

Напомним, основатель Telegram Павел Дуров заблокировал 8500 каналов в мессенджере из-за терроризма.

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