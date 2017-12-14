В ООН попросили защитить Telegram в России
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Международная правозащитная организация "Агора", представляющая интересы Telegram, обратилась к спецдокладчику ООН по вопросам права на свободу слова Дэвиду Кайе с просьбой повлиять на ситуацию, сложившуюся вокруг мессенджера в России, передает УНН со ссылкой на Коммерсант.
В своем письме правозащитники просят Д.Кайе рекомендовать российским властям "воздержаться от расширения практики произвольного вмешательства в право граждан на свободу выражения мнения, приватность и анонимность, в том числе онлайн".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Telegram выпустил обновление для обхода блокировки в РФ
Как отмечается, из-за отказа компании поделиться с ФСБ ключами шифрования пользовательских переписок Telegram может быть заблокирована в РФ, уверены в "Агоре".
У адвокатов Telegram не хватает юридических аргументов в споре с РФ, а в случае вмешательства наднациональных органов в проблемы внутренней безопасности страна может отказаться от исполнения решений международных судов, полагают эксперты.
Напомним, основатель Telegram Павел Дуров заблокировал 8500 каналов в мессенджере из-за терроризма.