В ООН попросили захистити Telegram у Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Міжнародна правозахисна організація "Агора", що представляє інтереси Telegram, звернулася до спецдоповідача ООН з питань права на свободу слова Девіда Кайє з проханням вплинути на ситуацію, що виникла навколо месенджера в Росії, передає УНН з посиланням на Коммерсант.
У своєму листі правозахисники просять Д.Кайє рекомендувати російській владі "утриматися від розширення практики довільного втручання в право громадян на свободу вираження поглядів, приватність і анонімність, в тому числі онлайн".
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Як зазначається, через відмову компанії поділитися з ФСБ ключами шифрування листування користувачів Telegram може бути заблокований у РФ, впевнені в "Агорі".
У адвокатів Telegram не вистачає юридичних аргументів у суперечці з РФ, а в разі втручання наднаціональних органів в проблеми внутрішньої безпеки країна може відмовитися від виконання рішень міжнародних судів, вважають експерти.
Нагадаємо, засновник Telegram Павло Дуров заблокував 8500 каналів в месенджері через тероризм.