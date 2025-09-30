В ООН Пекин четко дал понять свое намерение по пересмотру мировых норм - AP

Не прошло и месяца с тех пор, как глава КНР Си Цзиньпин выдвинул свою "Инициативу глобального управления", как Пекин на самом глобальном форуме ясно обозначил свое намерение - что он должен и квалифицирован участвовать в формировании мирового порядка, даже на фоне того, что Соединенные Штаты при президенте Дональде Трампе все больше замыкаются, сообщает AP, пишет УНН.

Детали

В своей речи, произнесенной в пятницу на Генеральной Ассамблее ООН, премьер-министр Китая Ли Цян заявил, что "Китай, который заботится об общем благе человечества и готов взять на себя ответственность, принесет в мир больше позитивной энергии". Его слова связали с отходом американского президента от международных организаций и его явным пренебрежением к Организации Объединенных Наций, отмечает издание.

Ли ни разу не упомянул названия Соединенные Штаты. Но, не слишком тонко критикуя недавние действия США, он превозносил достижения своей страны: снижение пошлин для содействия мировой экономике, обещание сократить выбросы парниковых газов для борьбы с изменением климата и обязательство поддерживать авторитет Организации Объединенных Наций.

Это является изменением подхода к международным делам, что, по мнению экспертов, отражает Китай, который видит себя на подъеме.

"Выступление Ли подтверждает, что внешняя политика Китая сегодня прочно основана на стремлении преобразовать миропорядок с доминированием Запада в порядок, который гораздо больше соответствует интересам, ценностям и лидерству Китая, - заявила Оливия Ченг, преподаватель политологии в Королевском колледже Лондона. - Внешняя политика Китая сегодня заметно увереннее, стратегичнее и последовательнее, чем в 2017 году, когда презентация Пекином реформы глобального управления была лишена содержательности".

Речь прозвучала на фоне растущих в Вашингтоне опасений, что Китай, вторая по величине экономика мира, может попытаться сместить Соединенные Штаты с позиции мирового лидера, хотя Пекин неоднократно заверял Вашингтон, что не намерен бросать вызов или заменять США. Вместо этого Си Цзиньпин заявил, что Пекин должен иметь возможность влиять на ситуацию в мире, которая соответствует его экономической мощи и мировому статусу.

Ли говорит, что у Китая есть ответ

Ли начал свою речь, упомянув историю ООН и отдав ей должное за мир и процветание в последующие восемь десятилетий. Затем он выступил с нареканиями на "хаос", с которым мир сталкивается сегодня.

"Мир вступил в новый период турбулентности и трансформации", - сказал Ли, подвергнув критике "односторонние действия и менталитет холодной войны", а также неоднократные нарушения международной системы.

"Как мы можем, столкнувшись с беспринципными актами гегемонизма и запугивания, молчать и покорно подчиняться страху перед силой?" - спросил китайский премьер. Термины "односторонние действия", "менталитет холодной войны", "гегемонизм" и "запугивание" обычно ассоциируются с США в дипломатических переговорах Пекина, отмечает издание.

Затем премьер КНР представил Китай как желаемый ответ на подобные проблемы - страну-основателя ООН, которая в последние годы поделилась "мудростью и решениями Китая для навигации в глобальных трансформациях и преодоления насущных вызовов".

"Инициатива глобального управления", предложенная Си Цзиньпином в начале сентября, "указывает правильное направление и открывает важный путь к построению более справедливой и равноправной системы глобального управления", заявил Ли.

Изменения во внешней политике Китая при Си Цзиньпине

Эта перестройка, в некоторых случаях, имеет фундаментальный характер.

В подкасте, вышедшем в эфир 26 сентября, Ченг заявила Национальному комитету по китайско-американским отношениям, что стратегическое мышление Пекина при Си Цзиньпине изменилось - от поддержания добрых отношений с США и другими западными странами ради экономического роста Китая до "переформирования международной системы таким образом, чтобы остальной мир уважал и принимал интересы Китая так, как их определяет Пекин".

Она заявила, что Пекин считает, что система глобального управления "находится под доминированием западных держав, особенно Соединенных Штатов", и служит их интересам таким образом, который "часто несправедлив и нерепрезентативен".

По словам Ченг, Пекин больше всего заинтересован в "изменении глобального управления таким образом, чтобы ООН была в центре внимания", где Китай может иметь "гораздо больше участия, влияния и рычагов влияния на то, как она функционирует".

Выступление Ли в пятницу создает впечатление, что предложение Си Цзиньпина о "ковании общей судьбы человечества" - это не просто стремление, а "благородные и неотложные политические действия, в реализации которых Китай обладает уникальными техническими компетенциями", заявила Ченг.

В то время как администрация Трампа вводит высокие пошлины, угрожает территориальными аннексиями и нападает на многосторонние институты, "Китай стремится представить себя ключевым сторонником послевоенного порядка, в жизнеспособности которого Соединенные Штаты, похоже, теряют уверенность", заявил Али Вайн, старший исследователь и консультант по вопросам американо-китайских отношений в International Crisis Group.

Однако, по словам Вайна, Китай, похоже, не имеет ни возможностей, ни желания предложить полноценную альтернативу. Вместо этого, по его словам, Китай, по-видимому, заинтересован в усилении своего влияния в определенных областях и попытках легитимировать свою давнюю позицию о необходимости новых норм, отражающих формирующиеся геополитические тенденции.

Разрыв между риторикой и реальностью

Разрыв между словами Пекина и его действиями - это другой вопрос. Что касается китайского правительства, его действия часто расходятся со словами, считает Крейг Синглтон, старший директор программы по Китаю вашингтонского аналитического центра Foundation for Defense of Democracies.

"В своих выступлениях премьер Ли в значительной степени опирался на многосторонние формулировки, но история Пекина говорит об обратном, - сказал Синглтон. - Китай отстаивает суверенитет в ООН, систематически подрывая его на практике, от Гонконга до Южно-Китайского моря".

Он добавил: "Призывы Ли к "сотрудничеству" и "открытости" звучат конструктивно, но они направлены на снижение давления на экономику и технологический сектор Китая".

Дополнение

Днем ранее Ли провел встречу с американскими бизнесменами и учеными в Нью-Йорке. Он заверил участников встречи, что Китай "постоянно будет расширять доступ на рынки и увеличивать импорт", а также предоставит иностранным компаниям "уверенность, необходимую для работы и развития в Китае", говорится в заявлении китайского правительства.

Две страны находятся в состоянии торгового спора, и Си Цзиньпин и Трамп должны встретиться в кулуарах саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), объединяющего 21 экономику, который состоится в конце октября в Южной Корее, чтобы способствовать развитию двусторонних отношений.

Премьер-министр Китая заявил, что две страны "могут и должны" стать партнерами и друзьями, и повторил слова Си Цзиньпина: "Тихий океан достаточно широк, чтобы вместить и Китай, и США, а также другие страны".

Трамп готовит непубличный визит в Южную Корею, где планирует встретиться с лидером Китая