В оккупированном Токмаке прилеты - Федоров
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. Во временно оккупированном Токмаке на Запорожье прилеты. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в Telegram, передает УНН.
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«Во временно оккупированном Токмаке прилеты. Жители сообщают, что в результате работы рашистского "певео" есть травмированные гражданские», - написал Федоров.
Он отметил, что ожидает официальную информацию о потерях врага.
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21 сентября Федоров сообщал, что "хлопок" приходил в оккупированный Токмак прозвучало несколько громких взрывов.