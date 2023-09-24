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В оккупированном Токмаке прилеты - Федоров

В оккупированном Токмаке прилеты - Федоров

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 сентября. УНН. Во временно оккупированном Токмаке на Запорожье прилеты. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в Telegram, передает УНН.

Цитата

«Во временно оккупированном Токмаке прилеты. Жители сообщают, что в результате работы рашистского "певео" есть травмированные гражданские», - написал Федоров.

Он отметил, что ожидает официальную информацию о потерях врага.

Дополнение

21 сентября Федоров сообщал, что "хлопок" приходил в оккупированный Токмак прозвучало несколько громких взрывов.

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