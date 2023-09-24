В окупованому Токмаку прильоти - Федоров

Цитата

«В тимчасово окупованому Токмаку прильоти. Мешканці повідомляють, що внаслідок роботи рашистського "певео" є травмовані цивільні», - написав Федоров.

Він зазначив, що очікує на офіційну інформацію про втрати ворога.

Доповнення

21 вересня Федоров повідомляв, що "бавовна" приходила в окупований Токмак пролунало кілька гучних вибухів.