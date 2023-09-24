В окупованому Токмаку прильоти - Федоров
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. В тимчасово окупованому Токмаку на Запоріжжі прильоти. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у Telegram, передає УНН.
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«В тимчасово окупованому Токмаку прильоти. Мешканці повідомляють, що внаслідок роботи рашистського "певео" є травмовані цивільні», - написав Федоров.
Він зазначив, що очікує на офіційну інформацію про втрати ворога.
Доповнення
21 вересня Федоров повідомляв, що "бавовна" приходила в окупований Токмак пролунало кілька гучних вибухів.