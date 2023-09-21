В окупованому Токмаку пролунало кілька гучних вибухів

Цитата

"Токмак, добрий вечір. Мешканці повідомляють про кілька гучних вибухів, після яких на короткий час зник зв'язок.

Чекаємо подробиць", - написав Федоров.

Раніше

В окупованому Криму пролунала низка вибухів. Як повідомляють місцеві Telegram-канали, "бавовна" в Севастополі.