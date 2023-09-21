В окупованому Токмаку пролунало кілька гучних вибухів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. "Бавовна" прийшла в окупований Токмак пролунало кілька гучних вибухів. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає УНН.
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"Токмак, добрий вечір. Мешканці повідомляють про кілька гучних вибухів, після яких на короткий час зник зв'язок.
Чекаємо подробиць", - написав Федоров.
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