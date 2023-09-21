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29 березня, 17:57 • 256932 перегляди

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29 березня, 17:57 • 334945 перегляди

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28 березня, 18:00 • 211031 перегляди

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28 березня, 17:13 • 198200 перегляди

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В окупованому Токмаку пролунало кілька гучних вибухів

В окупованому Токмаку пролунало кілька гучних вибухів

Київ • УНН

 • 178439 перегляди

КИЇВ. 21 вересня. УНН. "Бавовна" прийшла в окупований Токмак пролунало кілька гучних вибухів. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає УНН.

Цитата

"Токмак, добрий вечір. Мешканці повідомляють про кілька гучних вибухів, після яких на короткий час зник зв'язок.

Чекаємо подробиць", - написав Федоров.

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