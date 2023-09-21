В оккупированном Токмаке прозвучало несколько громких взрывов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. "Хлопок" пришел в оккупированный Токмак - прозвучало несколько громких взрывов. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает УНН.
Цитата
"Токмак, добрый вечер. Жители сообщают о нескольких громких взрывах, после которых на короткое время пропала связь.
Ждем подробностей", - написал Федоров.
Ранее
В оккупированном Крыму прогремел ряд взрывов. Как сообщают местные Telegram-каналы, "хлопок" в Севастополе.