В оккупированном Токмаке прозвучало несколько громких взрывов

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"Токмак, добрый вечер. Жители сообщают о нескольких громких взрывах, после которых на короткое время пропала связь.

Ждем подробностей", - написал Федоров.

Ранее

В оккупированном Крыму прогремел ряд взрывов. Как сообщают местные Telegram-каналы, "хлопок" в Севастополе.