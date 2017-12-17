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В оккупированном Севастополе коммунисты приняли детей в пионеры и хором спели "Верните Сталина"

В оккупированном Севастополе коммунисты приняли детей в пионеры и хором спели "Верните Сталина"

Киев  •  УНН

 • 12797 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. В оккупированном Севастополе по случаю 138-го дня рождения руководителя СССР времен Большого террора Иосифа Сталина провели торжественное собрание, на котором участники обсудили его деятельность, и исполнили песню “Верните Сталина”, сообщает УНН со ссылкой на “Крым.Реалии”.

Отмечается, что перед началом мероприятия участникам показали документальный фильм о “достижениях сталинской эпохи”, звучали песни 30-х — 50-х годов.

Собрание открыл севастопольский коммунист и певец Сергей Курочкин, изображающий Сталина.

Руководитель севастопольских коммунистов Василий Пархоменко поздравил собравшихся и рассказал о “достижениях” Сталина и Советского Союза. По его словам, Сталин “принял страну в руинах, потерял любимую жену, сына, пережил предательство друзей, смог проявить железную волю и построить социализм”.

Кроме того, В.Пархоменко отметил, что в последнее время к нему все чаще обращаются с пожеланиями “вернуть Сталина и его твердую руку”.

Коммунисты вручили комсомольцам и пионерам специально сделанные к собранию знамена, приняли нескольких школьников в пионеры. Дети произнесли пионерскую клятву советских времен.

После торжественной части самодеятельные танцоры и певцы дали концерт.

Напомним, в мае этого года, переодетых в военную форму РФ детей вывели на парад в Севастополе.

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