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В окупованому Севастополі комуністи прийняли дітей в піонери і хором заспівали "Поверніть Сталіна"

В окупованому Севастополі комуністи прийняли дітей в піонери і хором заспівали "Поверніть Сталіна"

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. В окупованому Севастополі з нагоди 138-го дня народження керівника СРСР часів Великого терору Йосипа Сталіна провели урочисті збори, на якому учасники обговорили його діяльність, і виконали пісню “Поверніть Сталіна”, повідомляє УНН з посиланням на Крим.Реалії.

Відзначається, що перед початком заходу учасникам показали документальний фільм про "досягнення сталінської епохи", звучали пісні 30-х - 50-х років.

Збори відкрив севастопольський комуніст і співак Сергій Курочкін, який зображає Сталіна.

Керівник севастопольських комуністів Василь Пархоменко привітав присутніх і розповів про "досягнення" Сталіна і Радянського Союзу. За його словами, Сталін "прийняв країну в руїнах, втратив кохану дружину, сина, пережив зраду друзів, зміг проявити залізну волю і побудувати соціалізм".

Крім того, В.Пархоменко зазначив, що останнім часом до нього все частіше звертаються з побажаннями "повернути Сталіна і його тверду руку".

Комуністи вручили комсомольцям і піонерам спеціально зроблені до зібрання прапори, взяли кількох школярів в піонери. Діти сказали піонерську клятву радянських часів.

Після урочистої частини самодіяльні танцюристи і співаки дали концерт.

Нагадаємо, в травні цього року, переодягнених у військову форму РФ дітей вивели на парад в Севастополі.

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