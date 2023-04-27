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08:24 • 12903 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

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06:00 • 45363 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 107173 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 77393 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

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13 марта, 13:47 • 119420 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 117221 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 107571 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 102152 просмотра

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13 марта, 06:36 • 113068 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 132975 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

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В оккупированном Мелитополе прогремел взрыв

В оккупированном Мелитополе прогремел взрыв

Киев • УНН

 • 408675 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В оккупированном Мелитополе громко - раздался одиночный взрыв. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает УНН.

Цитата

"Мелитополь, громко! В который раз за день. В пока что оккупированном городе прогремел одиночный взрыв, слышали жители северных районов. Уточняем информацию", - написал Федоров.

Ранее

Во временно занятом оккупантами Мелитополе Запорожской области сегодня утром было "шумно", после чего умер в больнице коллаборант Александр Мищенко, который до полномасштабного вторжения был начальником Приазовского отдела полиции.

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