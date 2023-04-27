В оккупированном Мелитополе прогремел взрыв

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"Мелитополь, громко! В который раз за день. В пока что оккупированном городе прогремел одиночный взрыв, слышали жители северных районов. Уточняем информацию", - написал Федоров.

Ранее

Во временно занятом оккупантами Мелитополе Запорожской области сегодня утром было "шумно", после чего умер в больнице коллаборант Александр Мищенко, который до полномасштабного вторжения был начальником Приазовского отдела полиции.