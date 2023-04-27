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Вибух у Мелітополі: мер повідомив про смерть колаборанта

Вибух у Мелітополі: мер повідомив про смерть колаборанта

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. У тимчасово зайнятому окупантами Мелітополі Запорізької області сьогодні вранці було "гучно", після чого помер у лікарні колаборант Олександр Міщенко, який до повномасштабного вторгнення був начальником Приазовського відділу поліції, повідомив у Telegram мер Міста Іван Федоров, пише УНН.

Цитата

"Мінус черговий запроданець кремля. Ранок одного з колаборантів Мелітопольщини почався з гучного квитка до лікарні. Вибух, який чули мешканці центральної частини Мелітополя о 5:20, стався біля під’їзду багатоквартирного будинку по вулиці Героїв України 67", - повідомив Федоров.

І згодом додав: "Кобзон зустрічає свого «героя». На концерт відправився колаборант Олександр Міщенко. До повномасштабного вторгнення Міщенко був начальником Приазовського відділу поліції. Після окупації мало того, що сам переметнувся на сторону ворога, так ще і підбив своїх співробітників стати зрадниками. Сьогодні зранку не з тієї ноги вийшов з дому. Помер у лікарні".

Нагадаємо

У Мелітополі пролунав вибух.

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