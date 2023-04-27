Взрыв в Мелитополе: мэр сообщил о смерти коллаборанта

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"Минус очередной предатель кремля. Утро одного из коллаборантов Мелитопольщины началось с громкого билета в больницу. Взрыв, который слышали жители центральной части Мелитополя в 5:20, произошел возле подъезда многоквартирного дома по улице Героев Украины 67", - сообщил Федоров.

И позже добавил: "Кобзон встречает своего «героя». На концерт отправился коллаборант Александр Мищенко. До полномасштабного вторжения Мищенко был начальником Приазовского отдела полиции. После оккупации мало того, что сам переметнулся на сторону врага, так еще и подбил своих сотрудников стать предателями. Сегодня утром не с той ноги вышел из дома. Умер в больнице".

Напомним

В Мелитополе прогремел взрыв.