В окупованому Мелітополі пролунав вибух
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. В окупованому Мелітополі гучно - пролунав одиночний вибух. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, передає УНН.
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"Мелітополь, гучно! Вкотре за день. У поки що окупованому місті пролунав одиночний вибух, чули жителі північних районів. Уточнюємо інформацію", - написав Федоров.
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