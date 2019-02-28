В оккупированном Луганске в 2 храмах ПЦУ служат 2 священника и диакон

"В самом Луганске действует 2 прихода Православной церкви Украины. Есть два священника и один диакон. По области, на оккупированной территории, все приходы закрыты", - рассказал епископ.



К слову, боевики так называемой "ЛНР" пока не выдвигали к священнослужителям ПЦУ требований о запрете их деятельности.



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Как сообщал УНН, на временно подконтрольных территориях Донетчины оккупанты могут с 1 марта полностью запретить деятельность общин и священнослужителей Православной церкви Украины, а священников депортировать.



Как сообщал УНН, только международное влияние сможет изменить решение оккупантов о конфискации имущества общин и депортации священников Православной церкви Украины с подконтрольной так называемой "ДНР" территории.

Ранее УНН сообщал, что по состоянию на 25 февраля в Православную церковь Украины перешло 354 приходских храмов УПЦ МП.