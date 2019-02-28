В окупованому Луганську у 2 храмах ПЦУ служать 2 священики та диякон
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. В окупованому Луганську діє дві парафії Православної церкви України, де відправляють служби два священики та диякон. Про це у коментарі журналісту УНН повідомив єпископ Луганський і Старобільський ПЦУ преосвященний Афінасій.
“В самому Луганську діє 2 парафії Православної церкви України. Є два священики і один диякон. По області, на окупованій території, всі парафії закриті”, - розповів єпископ.
До слова, бойовики так званої ”ЛНР” поки ще не висували до священнослужителів ПЦУ вимог щодо заборони їхній діяльності.
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Як повідомляв УНН, на тимчасово не підконтрольних територіях Донеччини окупанти можуть з 1 березня повністю заборонити діяльність громад і священнослужителів Православної церкви України, а священників депортувати.
Як повідомляв УНН, лише міжнародний вплив зможе змінити рішення окупантів щодо конфіскації майна громад та депортації священиків Православної церкви України з підконтрольної так званій "ДНР" території.
Раніше УНН повідомляв, станом на 25 лютого до Православної церкви України перейшло 354 парафіяльних храмів УПЦ МП.