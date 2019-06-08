В оккупированном Луганске на территории трикотажной фабрики заметили скопление сил и техники
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июня. УНН. В оккупированном Луганске на территории трикотажной фабрики "Лутри" наблюдается скопление живой силы и техники оккупантов. Об этом сообщил в Facebook заместитель председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко, передает УНН.
"Пока мы готовимся к внедрению "режима тишины" и созданию зоны безопасности в Станице Луганской, в оккупированном Луганске на территории трикотажной фабрики "Лутри" наблюдается скопление живой силы и техники оккупантов", - написал он.
По его словам, в течение последней недели на территорию фабрики из Ростовской области была доставлена крупная партия стрелкового оружия и боеприпасов, предназначенных для вооружения подразделений так называемого "2-й АК народной милиции ЛНР". На территории фабрики расположены склады и открыт цех по ремонту стрелкового оружия. Кроме того, там находятся шесть единиц БТР-60, не менее 35 грузовиков военного типа и один БТР-80.
"Стоит отметить, что в отчете специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сообщается, что на 3 июня 2019 года существуют признаки военного присутствия и присутствия военного типа в зоне безопасности. А именно - зафиксировано грузовики, что двигались с участка вблизи границы с Российской Федерацией в направлении неподконтрольных правительству Украины территорий Луганской области.
Тем не менее, спецпредставитель ОБСЕ по Трехсторонний контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Мартин Сайдик сообщил, что 10 июня планируется начать разведение сил на участке в Станице Луганской", - написал Клименко.
Также он добавил, что возможно "за три дня, которые остались до внедрения решения ТКГ, ситуация изменится и вся эта техника вернется в Ростовскую область РФ".
Напомним, в Минске договорились с 10 июня объявить режим тишины в Станице Луганской.
Как сообщал УНН, 7 июня вооруженные формирования Российской Федерации 28 раз нарушили режим прекращения огня, из них три раза - с применением запрещенных минского соглашениями 152 и 122 мм артиллерии, а также минометов калибра 120 мм. Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и автоматического стрелкового оружия.