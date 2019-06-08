В окупованому Луганську на території трикотажної фабрики помітили скупчення сил та техніки
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. В окупованому Луганську на території трикотажної фабрики “Лутри” спостерігається скупчення живої сили та техніки окупантів. Про це повідомив у Facebook заступник голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Клименко, передає УНН.
“Поки ми готуємось до запровадження „режиму тиші“ та створення зони безпеки у Станиці Луганській, в окупованому Луганську на території трикотажної фабрики „Лутри“ спостерігається скупчення живої сили та техніки окупантів”, — написав він.
За його словами, протягом останнього тижня на територію фабрики з Ростовської області РФ була доставлена велика партія стрілецької зброї та боєприпасів, призначених для озброєння підрозділів так званого “2-го АК народної міліції ЛНР”. На території фабрики розташовані склади і відкрито цех по ремонту стрілецької зброї. Крім того, там знаходяться шість одиниць БТР-60, щонайменше 35 вантажівок військового типу й один БТР-80.
“Варто зазначити, що у звіті спеціальної моніторингової місії ОБСЄ повідомляється, що станом на 03 червня 2019 року існують ознаки військової присутності та присутності військового типу в зоні безпеки. А саме — зафіксовано вантажівки, що рухалися з ділянки поблизу кордону з Російською Федерацією в напрямку непідконтрольних урядові України територій Луганської області.
Тим не менш, спецпредставник ОБСЄ у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання конфлікту на Донбасі Мартін Сайдік повідомив, що 10 червня планується розпочати розведення сил на ділянці в Станиці Луганській”, — написав Клименко.
Також він додав, що можливо “за три дні, які залишились до впровадження рішення ТКГ, ситуація зміниться і уся ця техніка повернеться до Ростовської області РФ”.
Нагадаємо, у Мінську домовились з 10 червня оголосити режим тиші у Станиці Луганській.
Як повідомляв УНН, 7 червня збройні формування Російської Федерації 28 разів порушили режим припинення вогню, з них три рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 152 та 122 мм артилерії, а також мінометів калібру 120 мм. Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та автоматичної стрілецької зброї.