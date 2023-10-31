В оккупированном Крыму снова неспокойно: в бухте Севастополя дымит корабль, в Симферополе что-то горит
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. В Севастопольской бухте во временно оккупированном Крыму заметили корабль, что дымит, а в Симферополе что-то горит, сообщает телеграм-канал "Крымский ветер", пишет УНН.
Детали
"В Севастопольской бухте дымит малый противолодочный корабль. На запуск двигателей не похоже. Предположительно, пожар или испытание дымовой установки", - говорится в сообщении.
Как предположил журналист Андрей Цаплиенко в Телеграм, в оккупированном Севастополе снова дымовая завеса над бухтой.
При этом также указано, что "в Симферополе в районе Пневматика что-то горит".
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