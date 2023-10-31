Потужний етап нищення потенціалу ворога - Гуменюк про ураження об'єкта ППО рф у Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Ураження українськими військовими стратегічного об'єкта системи ППО росіян в тимчасово окупованому Криму в ніч проти 30 жовтня є одним із потужних етапів нищення військового потенціалу ворога. Про це заявила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону у вівторок, передає кореспондент УНН.
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"Ураження стратегічних об'єктів є одним з потужних етапів, які передбачають нищення потенціалу ворога. Нагадаю, що нам потрібне знищувати не тільки те, що вони можуть застосувати проти нас, але й те, чим вони планують захищати весь свій той накопичений ресурс, який у так званому військовому хабі, на який вони перетворили Крим, та чекають можливість підтягнути його на материкову Україну, де застосують у бойових діях", - розповіла Гуменюк.
Деталі
Вона зазначила, що ураження деяких об'єктів є лише невеликим елементом великого ланцюга, за допомогою якого звільнятимуть півострів.
"Тому ця робота триває, і знищення деяких об'єктів – це тільки деякі елементи того великого, потужного ланцюга, яким звільнятимемо Крим", - сказала Гуменюк.
Доповнення
СтратКом ЗСУ повідомив про те, що у ніч на 30 жовтня успішно уражено "стратегічний об'єкт системи ППО на західному узбережжі тимчасово окупованого Криму".
Також російський телеграм-канал ASTRA повідомив, що зенітно-ракетний комплекс "С-300" пошкоджено в результаті ракетної атаки на Крим 30 жовтня.