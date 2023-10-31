Мощный этап уничтожения потенциала врага - Гуменюк о поражении объекта ПВО рф в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Поражение украинскими военными стратегического объекта системы ПВО россиян во временно оккупированном Крыму в ночь на 30 октября является одним из мощных этапов уничтожения военного потенциала врага. Об этом заявила спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона во вторник, передает корреспондент УНН.
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"Поражение стратегических объектов является одним из мощных этапов, которые предусматривают уничтожение потенциала врага. Напомню, что нам нужно уничтожать не только то, что они могут применить против нас, но и то, чем они планируют защищать весь свой накопленный ресурс, который в так называемом военном хабе, в который они превратили Крым, и ждут возможность подтянуть его на материковую Украину, где применят в боевых действиях", - рассказала Гуменюк.
Детали
Она отметила, что поражение некоторых объектов является лишь небольшим элементом большой цепи, с помощью которой будут освобождать полуостров.
"Поэтому эта работа продолжается, и уничтожение некоторых объектов – это только некоторые элементы той большой, мощной цепи, которой будем освобождать Крым", - сказала Гуменюк.
Дополнение
СтратКом ВСУ сообщил о том, что в ночь на 30 октября успешно поражен "стратегический объект системы ПВО на западном побережье временно оккупированного Крыма".
Также российский телеграм-канал ASTRA сообщил, что зенитно-ракетный комплекс "С-300" поврежден в результате ракетной атаки на Крым 30 октября.