В окупованому Криму знову неспокійно: у бухті Севастополя димить корабель, у Сімферополі щось горить
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У Севастопольській бухті в тимчасово окупованому Криму помітили корабель, що димить, а в Сімферополі щось горить, повідомляє телеграм-канал "Крымский ветер", пише УНН.
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"У Севастопольській бухті димить малий протичовновий корабель. На запуск двигунів не схоже. Імовірно, пожежа чи випробування димової установки", - ідеться у повідомленні.
Як припустив журналіст Андрій Цаплієнко у Телеграм, в окупованому Севастополі знову димова завіса над бухтою.
При цьому також вказано, що "у Сімферополі у районі Пневматика щось горить".
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