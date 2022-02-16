В оккупированном Крыму журналисту Есипенко дали 6 лет заключения. Украина собирает доказательства против оккупантов

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Оккупационный Симферопольский районный “суд” вынес “приговор” фрилансеру проекта “Радио. Свобода" Владиславу Есипенко, приговорив его к 6 годам заключения в колонии общего режима и штрафу в размере 110 тысяч рублей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на прокуратуру Автономной Республики Крым и города Севастополя.