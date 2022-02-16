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В оккупированном Крыму журналисту Есипенко дали 6 лет заключения. Украина собирает доказательства против оккупантов

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 февраля. УНН. Оккупационный Симферопольский районный “суд” вынес “приговор” фрилансеру проекта “Радио. Свобода" Владиславу Есипенко, приговорив его к 6 годам заключения в колонии общего режима и штрафу в размере 110 тысяч рублей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на прокуратуру Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Цитата

“Сегодня, 16 февраля 2022 года, незаконно созданный Симферопольский районный суд Республики Крым вынес "приговор“ фрилансеру проекта "Радио. Свобода" Владиславу Есипенко, приговорив его к 6 годам заключения в колонии общего режима и штрафу в размере 110 тысяч рублей по обвинению в якобы незаконном хранении и перевозке взрывных устройств”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что прокуратура автономии осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам незаконного лишения свободы и пыток указанного гражданина Украины на территории полуострова (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127 УК Украины).

В рамках уголовного производства собираются доказательства причастности работников оккупационных правоохранительных и судебных органов к незаконному уголовному преследованию и осуждению Владислава Есипенко.

Дополнение

10 марта 2021 года Владислава Есипенко задержали в оккупированном Крыму за якобы сбор информации в пользу украинских спецслужб. Он является фрилансером “Радио Свобода”, а именно, проекта “Крым.Реалии”.

Накануне Владислав участвовал в акции ко дню рождения Тараса Шевченко, которая проходила в Симферополе.

В Службе внешней разведки Украины действия российских силовиков назвали пропагандистской акцией по случаю годовщины оккупации Крыма.

6 июля подконтрольный России так называемый “суд” в оккупированном Крыму продлил содержание в СИЗО на полгода Владиславу Есипенко.

В августе стало известно, что здоровье украинского журналиста “Радио Свобода” Владислав Есипенко, который содержится в СИЗО в оккупированном Крыму, ухудшается.

Добавим

7 сентября сотрудник ФСБ Денис Коровин в Симферопольском суде дал показания “по делу Есипенко”, в котором утверждал, что он остановил автомобиль Владислава Есипенко, в котором позже якобы оказалось взрывное устройство.

В ходе судебного заседания со слов Дениса Коровина выяснилось, что взрывное устройство обнаружил не его коллега Антон Грищенко как Коровин заявлял ранее, а служебная собака инспектора-кинолога крымского управления МВД Сергея Бродского.

Сотрудники какого из российских силовых ведомств останавливали автомобиль Владислава Есипенко, оперуполномоченный Денис Коровин так и не вспомнил.

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