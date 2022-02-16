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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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В окупованому Криму журналісту Єсипенку дали 6 років ув’язнення. Україна збирає докази проти окупантів

В окупованому Криму журналісту Єсипенку дали 6 років ув’язнення. Україна збирає докази проти окупантів

Київ • УНН

 • 10298 перегляди

КИЇВ. 16 лютого. УНН. Окупаційний Сімферопольський районний “суд” виніс “вирок” фрілансеру проекту “Радіо. Свобода” Владиславу Єсипенку, засудивши його до 6 років ув’язнення в колонії загального режиму та штрафу в розмірі 110 тисяч рублів. Про це УНН повідомляє з посиланням на прокуратуру Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Цитата

“Сьогодні, 16 лютого 2022 року, незаконно створений Сімферопольський районний суд Республіки Крим виніс „вирок“ фрілансеру проєкту „Радіо. Свобода“ Владиславу Єсипенку, засудивши його до 6 років ув’язнення в колонії загального режиму та штрафу в розмірі 110 тисяч рублів за звинуваченням у нібито незаконному зберіганні та перевезенні вибухових пристроїв”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що прокуратура автономії здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактами незаконного позбавлення волі та катування вказаного громадянина України на території півострова (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127 КК України).

У рамках кримінального провадження збираються докази причетності працівників окупаційних правоохоронних та судових органів до незаконного кримінального переслідування та засудження Владислава Єсипенка.

Доповнення

10 березня 2021 року Владислава Єсипенка затримали в окупованому Криму за нібито збір інформації на користь українських спецслужб. Він є фрілансером “Радіо Свобода”, а саме, проекту “Крим.Реалії”.

Напередодні Владислав брав участь в акції до дня народження Тараса Шевченка, яка проходила в Сімферополі.

У Службі зовнішньої розвідки України дії російських силовиків назвали пропагандистською акцією з нагоди річниці окупації Криму.

6 липня підконтрольний Росії так званий “суд” в окупованому Криму продовжив утримання в СІЗО на півроку Владиславу Єсипенко.

У серпні стало відомо, що здоров’я українського журналіста “Радіо Свобода” Владислава Єсипенка, який міститься в СІЗО в окупованому Криму, погіршується.

Додамо

7 вересня співробітник ФСБ Денис Коровін в Сімферопольському суді дав показання “у справі Єсипенко”, в якому стверджував, що він зупинив автомобіль Владислава Єсипенко, в якому пізніше нібито виявилося вибуховий пристрій.

В ході судового засідання зі слів Дениса Коровіна з’ясувалося, що вибуховий пристрій виявив не його колега Антон Грищенко як Коровін заявляв раніше, а службовий собака інспектора-кінолога кримського управління МВС Сергія Бродського.

Співробітники якого з російських силових відомств зупиняли автомобіль Владислава Єсипенко, оперуповноважений Денис Коровін так і не згадав.

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