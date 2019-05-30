В оккупированном Крыму задержали правозащитницу – адвокат
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. В оккупированном Крыму российские силовики, сотрудники российского Центра по противодействию экстремизму, задержали правозащитницу Лутфие Зудиеву. Об этом сообщил адвокат Эмиль Курбединов на своей странице в Facebook, передает УНН.
По его словами, правозащитницу задержали по обвинению в статье 20.3 КоАП РФ – демонстрация запрещенной символики.
"Везут в Симферополь. Данная статья предусматривает административный арест", - добавил защитник.
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Напомним, за первые три месяца 2019 году в оккупированном Крыму зафиксировано 52 случая задержания, из них 41 - в отношении крымских татар.