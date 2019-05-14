Крымскотатарский активист Айвазов рассказал об имитации его "расстрела" в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Крымскотатарский активист Раим Айвазов, обвиняемый по симферопольскому "делу Хизб ут-Тахрир", рассказал, что российские силовики после его задержания при пересечении админчерты с аннексированным Крымом на пункте пропуска "Каланчак", вывезли его ночью "в поля" и "имитировали расстрел". Об этом со ссылкой на адвоката крымского татарина Марию Эйсмонт сообщает Крым.Реалии, передает УНН.
Соответствующее заявление Айвазов сделал во время заседания подконтрольного Кремлю Киевского райсуда Симферополя о продлении ему меры пресечения в виде содержания в СИЗО.
"На вопрос о том, где и при каких обстоятельствах он был задержан, Айвазов рассказал, что на КПП где-то в 2-3 часа ночи его долго не пропускали. Позднее трое оперативников ФСБ, как он считает, посадили его в машину (ударив при этом), с которой предварительно скрутили номерные знаки, и вывезли в какие-то поля. Там поставили на землю на колени и как бы имитировали расстрел – стреляли рядом с ним. После этого в таком состоянии повезли в управление ФСБ, где уже официально оформили по документам задержание", – пересказала слова своего подзащитного Эйсмонт.
Адвокат ходатайствовала вынести частное постановление в адрес следственных органов с целью проверки информации Айвазова, поскольку она имеет признаки преступления. Также защита намерена самостоятельно подать заявление о преступлении.
Подконтрольный Кремлю Киевский райсуд Симферополя продлил Айвазову меру пресечения в виде содержания в СИЗО до 15 августа. Заседание проходило в закрытом режиме: в зал не пустили ни родственников, ни слушателей.
Крымскотатарский активист Раим Айвазов пропал ночью 17 апреля при пересечении админчерты с материковой Украиной. В оккупированном Крыму его арестовал "суд".