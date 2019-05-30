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В окупованому Криму затримали правозахисницю — адвокат

В окупованому Криму затримали правозахисницю — адвокат

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. В окупованому Криму російські силовики, співробітники російського Центру з протидії екстремізму, затримали правозахисницю Лутфіє Зудіеву. Про це повідомив адвокат Еміль Курбедінов на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

За його словами, правозахисницю затримали за звинуваченням в статті 20.3 КоАП РФ - демонстрація забороненої символіки.

"Везуть до Сімферополя. Дана стаття передбачає адміністративний арешт", - додав захисник.

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Нагадаємо, за перші три місяці 2019 року в окупованому Криму зафіксовано 52 випадки затримання, з них 41 - щодо кримських татар.

Українські Національні Новини

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