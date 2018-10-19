В оккупированном Крыму погиб бывший министр-перебежчик

"Токарев, которому было 57 лет, погиб накануне в результате автомобильной аварии. В пятницу, 19 октября, его похоронили в Ялте", - сообщили в издании.

При этом в издании уточнили, что Токарев родился в Мукачево Закарпатской области, окончил Киевский институт народного хозяйства по специальности "Планирование промышленности" и более 30 лет работал в финансовых и налоговых органах. В 2014 году бывший министр поддержал аннексию Крыма Россией, после чего, до 2017 года, возглавлял "Службу финансового надзора Крыма". С ноября 2017 года работал на должности советника "председателя парламента Крыма".

Напомним, сегодня, 19 октября, в оккупированной Керчи похоронили жертв бойни в колледже.