В оккупированном Крыму погиб бывший министр-перебежчик
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. В оккупированном Крыму погиб в ДТП советник "председателя парламента Крыма" Павел Токарев, который в 2006-2010 годах был министром финансов Крыма. Об этом сообщило издание "Крым.Реалии" со ссылкой на данные подконтрольного России крымского парламента, передает УНН.
"Токарев, которому было 57 лет, погиб накануне в результате автомобильной аварии. В пятницу, 19 октября, его похоронили в Ялте", - сообщили в издании.
При этом в издании уточнили, что Токарев родился в Мукачево Закарпатской области, окончил Киевский институт народного хозяйства по специальности "Планирование промышленности" и более 30 лет работал в финансовых и налоговых органах. В 2014 году бывший министр поддержал аннексию Крыма Россией, после чего, до 2017 года, возглавлял "Службу финансового надзора Крыма". С ноября 2017 года работал на должности советника "председателя парламента Крыма".
Напомним, сегодня, 19 октября, в оккупированной Керчи похоронили жертв бойни в колледже.