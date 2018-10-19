В окупованому Криму похоронили загиблих у керченському коледжі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Похорон загиблих під час вибуху і стрілянини у керченському політехнічному коледжі пройшов на міському кладовищі в окупованому Криму, передає УНН з посиланням на ТАСС.
На міському кладовищі Керчі під час похорону були присутні близько 2 тис. людей.
Також похорон проходиа на кладовищі у Ленінському районі Криму.
Деякі загиблі будуть поховані у сусідній Росії - у Краснодарському краї і Челябінську.
Нагадаємо, у п'ятницю в Керчі пройшло прощання з загиблими.
17 жовтня студент коледжу влаштував вибух і відкрив стрілянину в навчальному закладі, після чого наклав на себе руки. В результаті події загинула 21 людина, в тому числі сам нападник, постраждали близько 50 осіб. Кримінальну справу, порушену в Росії за статтею "теракт", в той же день було перекваліфіковано на статтю "вбивство".
Прокуратура АРК кваліфікувала вибух у коледжі Керчі як теракт.