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8 марта, 10:25 • 122131 просмотра

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7 марта, 19:45 • 161452 просмотра

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В оккупированном Крыму похоронили погибших в керченском колледже

В оккупированном Крыму похоронили погибших в керченском колледже

Киев  •  УНН

 • 11756 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. Похороны погибших при взрыве и стрельбе в керченском политехническом колледже прошли на городском кладбище в оккупированном Крыму, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

На городском кладбище Керчи во время похорон присутствовало около 2 тыс. человек.

Также похороны будут проходить на кладбище в Ленинском районе Крыма.

Некоторые погибшие будут похоронены в соседней России - в Краснодарском крае и Челябинске.

Напомним, в пятницу в Керчи прошло прощание с погибшими.

17 октября студент колледжа устроил взрыв и открыл стрельбу в учебном заведении, после чего покончил с собой. В результате происшествия погиб 21 человек, в том числе сам нападавший, пострадали около 50 человек. Уголовное дело, возбужденное в России по статье "теракт", в тот же день было переквалифицировано на статью "убийство".

Прокуратура АРК квалифицировала взрыв в колледже Керчи как теракт.

Украинские Национальные Новости

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