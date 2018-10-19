В оккупированном Крыму похоронили погибших в керченском колледже

На городском кладбище Керчи во время похорон присутствовало около 2 тыс. человек.

Также похороны будут проходить на кладбище в Ленинском районе Крыма.

Некоторые погибшие будут похоронены в соседней России - в Краснодарском крае и Челябинске.

Напомним, в пятницу в Керчи прошло прощание с погибшими.

17 октября студент колледжа устроил взрыв и открыл стрельбу в учебном заведении, после чего покончил с собой. В результате происшествия погиб 21 человек, в том числе сам нападавший, пострадали около 50 человек. Уголовное дело, возбужденное в России по статье "теракт", в тот же день было переквалифицировано на статью "убийство".

Прокуратура АРК квалифицировала взрыв в колледже Керчи как теракт.