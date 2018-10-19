В окупованому Криму загинув колишній міністр-перебіжчик
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. В окупованому Криму загинув у ДТП радник "голови парламенту Криму" Павло Токарєв, який в 2006-2010 роках був міністром фінансів Криму. Про це повідомило видання "Крим.Реалії" з посиланням на дані підконтрольного Росії кримського парламенту, передає УНН.
"Токарєв, якому було 57 років, загинув напередодні у результаті автомобільної аварії. У п'ятницю, 19 жовтня, його поховали в Ялті", - повідомили у виданні.
При цьому у виданні уточнили, що Токарєв народився у Мукачево Закарпатської області, закінчив Київський інститут народного господарства за спеціальністю "Планування промисловості" і більше 30 років працював у фінансових і податкових органах. У 2014 році колишній міністр підтримав анексію Криму Росією, після чого, до 2017 року, очолював "Службу фінансового нагляду Криму". З листопада 2017 року працював на посаді радника "голови парламенту Криму".
Нагадаємо, сьогодні, 19 жовтня, в окупованій Керчі поховали жертв бійні в коледжі.