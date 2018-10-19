В окупованому Криму загинув колишній міністр-перебіжчик

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. В окупованому Криму загинув у ДТП радник "голови парламенту Криму" Павло Токарєв, який в 2006-2010 роках був міністром фінансів Криму. Про це повідомило видання "Крим.Реалії" з посиланням на дані підконтрольного Росії кримського парламенту, передає УНН.