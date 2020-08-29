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В оккупированном Крыму устроили показательные бои с участием российских танков и вертолетов

Киев • УНН

 • 15559 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. В оккупированном Крыму, в севастопольском филиале парка “Патриот”, проходит российский VI Международный военно-технический форум “Армия-2020”. Во время мероприятия для зрителей устроили показательные бои, где участвовали танки, бронетранспортеры и вертолеты. Об этом сообщил российский глава Крыма Сергей Аксенов, передает УНН со ссылкой на "Крым.Реалии".

В оккупированном Крыму устроили показательные бои с участием российских танков и вертолетов

"Насыщенная программа форума с участием авиации и бронетехники, тематические выставки, световое шоу, концерты и мастер-классы - все это способствует укреплению боевого духа. В показе были привлечены вертолеты Ка-27, Ка-52, Ми-8АМТШ и Ми-24, самолеты СУ-30СМ, танки Т-72Б3, универсальные бронеавтомобили "Тайфун" и "Рысь", - говорится в сообщении.

По словам Аксенова, форум "Армия-2020" "способствует популяризации военной службы".

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Накануне открытия форума в Севастополе на крыше одного из домов в Молочной балке, расположенной рядом с полигоном, появился баннер с надписью "Уберите танки от наших домов". Так жители местного кооператива отреагировали на проведение боевой подготовки российской армии на полигоне.

Как пишет издание, Российский форум "Армия-2020" проходит в Севастополе с 27 августа. На мероприятии происходит демонстрация более 100 образцов современного российского вооружения, а также раритетной военной техники. Кроме этого на форуме проводится реконструкция различных военно-исторических событий, показательные выступления российских военных, в том числе и отрядов специального назначения.

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