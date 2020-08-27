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Україна направила РФ ноту протесту через візит Путіна в окупований Крим

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. У зв’язку з візитом президента Російської Федерації Володимира Путіна до АР Крим і міста Севастополь російському зовнішньополітичному відомству передано ноту протесту. Про це УНН повідомили у пресслужбі МЗС України.

Україна направила РФ ноту протесту через візит Путіна в окупований Крим

"Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку із черговим неузгодженим з Україною візитом президента Російської Федерації В.Путіна до тимчасово окупованих РФ Автономної Республіки Крим та м.Севастополь, який розпочався 27 серпня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Україна продовжує розглядати цей візит, як і усі попередні поїздки російських посадовців до тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, як грубе порушення російською стороною державного суверенітету і територіальної цілісності України, цинічне і демонстративне нехтування російською стороною загальновизнаними принципами та нормами міжнародного права, у тому числі Статутом ООН, резолюціями Генеральної Асамблеї ООН, зобов’язаннями РФ за двосторонніми та багатосторонніми договорами, сторонами яких є Україна та Російська Федерація, наголосили у МЗС.

У відомстві наголосили, що "будівництво дороги, як і будь-які інші дії окупаційної влади, жодним чином не можуть змінити конституційно закріплений статус Автономної Республіки Крим та міста Севастополь як невід’ємної частини території України в її міжнародно визнаних кордонах".

"Україна послідовно працюватиме над розширенням національних та міжнародних санкцій щодо фізичних та юридичних осіб, причетних до протиправної діяльності на тимчасово окупованих РФ територіях АР Крим та м.Севастополь.

У зв’язку з візитом президента Російської Федерації до АР Крим і м.Севастополь російському зовнішньополітичному відомству передано ноту протесту", - резюмували у МЗС.

Нагадаємо, 27 серпня Путін прибув в окупований Крим і "відкрив" трасу.

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