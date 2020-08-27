Путін прибув в окупований Крим і "відкрив" трасу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. По незаконно збудованій трасі "Таврида" між тимчасово окупованими кримськими містами Керч і Севастополь проїхав президент Росії Володимир Путін. Про це повідомив у четвер міністр транспорту РФ Євген Дітріх, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Ми змогли завершити довгу працю відкриттям чудової траси "Таврида". ... Дорога, траса, по якій сьогодні проїхав президент Російської Федерації, заслуговує найвищої оцінки", - сказав Дітріх.
Як повідомляв УНН, раніше сьогодні стало відомо що Путін 27 серпня планує відвідати тимчасово окупований Крим, в якому він запустить рух по новій ділянці автодороги "Таврида".