Путин прибыл в оккупированный Крым и “открыл” трассу

“Мы смогли завершить долгий труд открытием замечательной трассы „Таврида“. ... Дорога, трасса, по которой сегодня проехал президент Российской Федерации, заслуживает самой высокой оценки”, — сказал Дитрих.

Как сообщал УНН, ранее сегодня стало известно что Путин 27 августа планирует посетить временно оккупированный Крым, в котором он запустит движение по новому участку автодороги “Таврида”.