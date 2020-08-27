Путин прибыл в оккупированный Крым и “открыл” трассу
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. По незаконно построенной трассе “Таврида” между временно оккупированными крымскими городами Керчь и Севастополь проехал президент России Владимир Путин. Об этом сообщил в четверг министр транспорта РФ Евгений Дитрих, передаёт УНН со ссылкой на ТАСС.
“Мы смогли завершить долгий труд открытием замечательной трассы „Таврида“. ... Дорога, трасса, по которой сегодня проехал президент Российской Федерации, заслуживает самой высокой оценки”, — сказал Дитрих.
Как сообщал УНН, ранее сегодня стало известно что Путин 27 августа планирует посетить временно оккупированный Крым, в котором он запустит движение по новому участку автодороги “Таврида”.