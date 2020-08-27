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Путин планирует вновь незаконно посетить оккупированный Крым

Киев • УНН

 • 15615 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Президент России Владимир Путин 27 августа планирует посетить временно оккупированный Крым, в котором он запустит движение по новому участку автодороги "Таврида". Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Путин планирует вновь незаконно посетить оккупированный Крым

"Президент сегодня в Крыму запускает автомобильное движение по построенным новым участкам дороги "Таврида", - проинформировал Песков.

Пресс-секретарь добавил, что "Путин проедет сам по пятому этапу этой дороги, запустит движение, пообщается с рабочими".

Как сообщал УНН, ранее Путин совершил поездку в Крым 20 июля. В связи с этим Министерство иностранных дел Украины выразило протест, назвав очередной несогласованный с украинской стороной визит "грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными нормами международного права, резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН, Бакинской Декларацией Парламентской Ассамблеи ОБСЕ (2014) и другими резолюциями Парламентской Ассамблеи ОБСЕ".

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