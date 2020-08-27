Путін планує знову незаконно відвідати окупований Крим
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Президент Росії Володимир Путін 27 серпня планує відвідати тимчасово окупований Крим, в якому він запустить рух новою ділянкою автодороги "Таврида". Про це заявив журналістам прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає УНН із посиланням на ТАСС.
"Президент сьогодні в Криму запускає автомобільний рух побудованими новим ділянкам дороги "Таврида", - поінформував Пєсков.
Прессекретар додав, що "Путін проїде сам по п'ятому етапу цієї дороги, запустить рух, поспілкується з робітниками".
Як повідомляв УНН, раніше Путін здійснив поїздку до Криму 20 липня. У зв'язку з цим Міністерство закордонних справ України висловило протест, назвавши черговий неузгоджений з українською стороною візит "грубим порушенням державного суверенітету і територіальної цілісності України, цинічною і демонстративною зневагою російською стороною загальновизнаними нормами міжнародного права, резолюцій Генеральної Асамблеї ООН, Бакинською Декларацією Парламентської Асамблеї ОБСЄ (2014 року) та іншими резолюціями Парламентської Асамблеї ОБСЄ".