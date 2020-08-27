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Украина направила РФ ноту протеста из-за визита Путина в оккупированный Крым

Киев • УНН

 • 14888 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. В связи с визитом президента Российской Федерации Владимира Путина в АР Крым и город Севастополь российскому внешнеполитическому ведомству передана нота протеста. Об этом сообщили УНН в пресс-службе МИД Украины.

Украина направила РФ ноту протеста из-за визита Путина в оккупированный Крым

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом Президента Российской Федерации В.Путина во временно оккупированные РФ Автономную Республику Крым и Севастополь, который начался 27 августа 2020", - говорится в сообщении.

Украина продолжает рассматривать этот визит, как и все предыдущие поездки российских чиновников во временно оккупированные Автономную Республику Крым и город Севастополь, как грубое нарушение российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничное и демонстративное пренебрежение российской стороной общепризнанными принципами и нормами международного права, в том числе Уставом ООН, резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН, обязательствами РФ по двусторонним и многосторонним договорам, участниками которых являются Российская Федерация и Украина, отметили в МИД.

В ведомстве добавили, что "строительство дороги, как и любые другие действия оккупационных властей, никоим образом не могут изменить конституционно закрепленный статус Автономной Республики Крым и города Севастополь как неотъемлемой части территории Украины в ее международно признанных границах".

"Украина последовательно будет работать над расширением национальных и международных санкций в отношении физических и юридических лиц, причастных к противоправной деятельности на временно оккупированных РФ территориях АР Крым и Севастополя.

В связи с визитом президента Российской Федерации в АР Крым и г.Севастополь российскому внешнеполитическому ведомству передана нота протеста", - резюмировали в МИД.

Напомним, 27 августа Путин прибыл в оккупированный Крым и "открыл" трассу.

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