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В окупованому Криму влаштували показові бої за участі російських танків і вертольотів

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. В окупованому Криму, у севастопольській філії парку “Патріот”, проходить російський VI Міжнародний військово-технічний форум “Армія-2020”. Під час заходу для глядачів влаштували показові бої, де брали участь танки, бронетранспортери і вертольоти. Про це повідомив російський глава Криму Сергій Аксьонов, передає УНН із посиланням на “Крим.Реалії”.

В окупованому Криму влаштували показові бої за участі російських танків і вертольотів

“Насичена програма форуму за участі авіації та бронетехніки, тематичні виставки, світлове шоу, концерти та майстер-класи — все це сприяє зміцненню бойового духу. У показі були залучені вертольоти Ка-27, Ка-52, Мі-8АМТШ і МІ-24, літаки СУ-30СМ, танки Т-72Б3, універсальні бронеавтомобілі “Тайфун” і “Рись”, — йдеться в повідомленні.

За словами Аксьонова, форум “Армія-2020” “сприяє популяризації військової служби”.

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Напередодні відкриття форуму в Севастополі на даху одного з будинків у Молочній балці, розташованій поруч із полігоном, з’явився банер з написом “Приберіть танки від наших будинків”. Так жителі місцевого кооперативу відреагували на проведення бойової підготовки російської армії на полігоні.

Як пише видання, Російський форум “Армія-2020” проходить у Севастополі з 27 серпня. На заході відбувається демонстрація понад 100 зразків сучасного російського озброєння, а також раритетної військової техніки. Крім цього на форумі проводиться реконструкція різних військово-історичних подій, показові виступи російських військових, в тому числі й загонів спеціального призначення.

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