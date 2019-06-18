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В оккупированном Крыму прекратили административное преследование крымскотатарской активистки

Киев • УНН

 • 7490 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Подконтрольная Кремлю прокуратура Алушты прекратила административное дело в отношении крымскотатарской активистки, дочери фигуранта ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" Муслима Алиева Гульсум Алиевой. Об этом сообщил адвокат Алексей Ладин на своей странице в Facebook, передает УНН.

В оккупированном Крыму прекратили административное преследование крымскотатарской активистки

"Прокурор Алушты, хоть и со второго раза, после возврата дела из суда, принял законное решение: административное дело в отношении Гульсум Алиевой по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение вражды и ненависти) прекращено", - написал Ладин.

Он добавил, что подконтрольный Кремлю СК Алушты сегодня возвратил Гульсум технику, ранее изъятую в рамках уголовного дела по ст. 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства - ред.), которое также было прекращено.

Как сообщал УНН, в июне этого года крымскотатарскую активистку, дочь фигуранта ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" Гульсум Алиеву задержали, а через несколько часов отпустили в оккупированном Армянске (Крым).

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