В окупованому Криму припинили адміністративне переслідування кримськотатарської активістки
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Підконтрольна Кремлю прокуратура Алушти припинила адміністративну справу стосовно кримськотатарської активістки, дочки фігуранта ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір" Мусліма Алієва Гульсум Алієвої. Про це повідомив адвокат Олексій Ладин на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
"Прокурор Алушти, хоч і з другого разу, після повернення справи з суду, ухвалив законне рішення: адміністративну справу стосовно Гульсум Алієвої по ст. 20.3.1 КпАП РФ (збудження ворожнечі і ненависті) припинено", - написав Ладин.
Він додав, що підконтрольний Кремлю СК Алушти сьогодні повернув Гульсум техніку, раніше вилучену в рамках кримінальної справи за ст. 282 КК РФ (Збудження ненависті або ворожнечі, а однаково приниження людської гідності - ред.), яке також було припинено.
Як повідомляв УНН, в червні цього року кримськотатарську активістку, дочка фігуранта ялтинського "справи Хізб ут-Тахрір" Гульсум Алієву затримали, а через кілька годин відпустили в окупованому Армянську (Крим).