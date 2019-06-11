Крымскотатарскую активистку Алиеву безосновательно задержали на админгранице Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Крымскотатарскую активистку, дочь фигуранта ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" Гульсум Алиеву задержали, а через несколько часов отпустили в оккупированном Армянске (Крым). Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Крым. Реалии".
Ранее ее задержали на админгранице российские силовики по обвинению в "возбуждении ненависти либо вражды" (статья 20.3.1 Кодекса об административных правонарушениях России) за пост в Facebook.
"Оснований для ее доставки в отдел полиции, как и для розыска, - не было. Это мелкая пакость оперативного сотрудника ФСБ Александра Компанийцева, который, заранее зная, что уголовное дело в отношении Гульсум закрыто, ставит ее в розыск", - рассказал адвокат Алексей Ладин.
После российской аннексии Крыма весной 2014 году на полуострове регулярно происходят обыски у независимых журналистов, общественных активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России и на территории аннексированного ней Крыма организацией "Хизб ут-Тахрир".
Напомним, суд в Крыму арестовал еще двух задержанных крымских татар.