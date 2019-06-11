Кримськотатарську активістку Алієву безпідставно затримали на адмінкордоні Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Кримськотатарську активістку, дочку фігуранта ялтинського "справи Хізб ут-Тахрір" Гульсум Алієву затримали, а через кілька годин відпустили в окупованому Армянську (Крим). Про це повідомляє УНН з посиланням на "Крим. Реалії".
Раніше її затримали на адмінкордоні російські силовики за звинуваченням в "порушенні ненависті або ворожнечі" (стаття 20.3.1 Кодексу про адміністративні правопорушення Росії) за пост у Facebook.
"Підстав для її доставлення до відділу поліції, як і для розшуку, – не було. Це дрібна капость оперативного співробітника ФСБ Олександра Компанійцева, який, наперед знаючи, що кримінальну справу стосовно Гульсум закрито, ставить її у розшук", – розповів адвокат Олексій Ладин.
Після російської анексії Криму навесні 2014 року на півострові регулярно відбуваються обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії і на території анексованого нею Криму організацією "Хізб ут-Тахрір".
Нагадаємо, суд в Криму заарештував ще двох затриманих кримських татар.