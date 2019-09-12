В оккупированном Крыму более полусотни человек заболели болезнью Лайма

“За истекший период привито против клещевого вирусного энцефалита 3369 человека, относящихся к контингенту группы риска — лесники, студенты, проходящие производственную практику в горно-лесных зонах и лица, выезжающие на эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту территории. Серопрофилактику получили 221 человек”, — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавли, что по состоянию на начало сентября были проведены мероприятия на площади 2136,778га, в том числе в летних оздоровительных организациях 421га. Также акарицидные обработки проведены на стоянках 23 туристических маршрутов, площадью 430га.

Напомним, в Кировоградской области зафиксировали два случая болезни Лайма.