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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 108623 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 120494 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 112072 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 118209 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 124027 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150216 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149978 просмотра

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В оккупированном Крыму более полусотни человек заболели болезнью Лайма

В оккупированном Крыму более полусотни человек заболели болезнью Лайма

Киев  •  УНН

 • 10777 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. По состоянию на начало сентября на территории оккупированного РФ Крыма зарегистрировано 55 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом (болезнь Лайма — ред.). Также известно о случаях заболевания вирусным клещевым энцефалитом зарегистрированы в 3 приезжих граждан. Об этом сообщает УНН ссылкой на Роспотребнадзор в оккупированном Крыму.

“За истекший период привито против клещевого вирусного энцефалита 3369 человека, относящихся к контингенту группы риска — лесники, студенты, проходящие производственную практику в горно-лесных зонах и лица, выезжающие на эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту территории. Серопрофилактику получили 221 человек”, — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавли, что по состоянию на начало сентября были проведены мероприятия на площади 2136,778га, в том числе в летних оздоровительных организациях 421га. Также акарицидные обработки проведены на стоянках 23 туристических маршрутов, площадью 430га.

Напомним, в Кировоградской области зафиксировали два случая болезни Лайма.

Украинские Национальные Новости

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