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В окупованому Криму понад півсотні людей захворіли на хворобу Лайма

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 вересня. УНН. Станом на початок вересня на території окупованого РФ Криму зареєстровано 55 випадків захворювання іксодовим кліщовим бореліозом (хвороба Лайма — ред.). Також відомо про випадки захворювання на вірусний кліщовий енцефаліт зареєстровані у 3 приїжджих громадян. Про це повідомляє УНН посиланням на Росспоживнагляд в окупованому Криму.

“За минулий період щеплено проти кліщового вірусного енцефаліту 3369 людини, що відносяться до контингенту групи ризику — лісники, студенти, які проходять виробничу практику в гірничо-лісових зонах і особи, що виїжджають на ендемічні для кліщового вірусного енцефаліту території. Серопрофілактику отримали 221 осіб”, — йдеться в повідомленні.

У відомстві також додано, що станом на початок вересня були проведені заходи на площі 2136,778га, в тому числі в літніх оздоровчих організаціях 421га. Також акарицидні обробки проведені на стоянках 23 туристичних маршрутів, площею 430га.

Нагадаємо, в Кіровоградській області зафіксували два випадки хвороби Лайма.

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