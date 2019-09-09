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На Кiровоградщинi зафiксували два випадки хвороби Лайма

На Кiровоградщинi зафiксували два випадки хвороби Лайма

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 9 вересня. УНН. У жительок Олександрiї та Свiтловодська на Кiровоградщинi дiагностували хворобу Лайма. Про це УНН поiнформували в пресслужбi обласного лабораторного центру МОЗ.

Iнфiкування, ймовipно, вiдбулося в пpиpодних умовах в межах Свiтловодського pайону.

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Одна жiнка самостiйно видалила клiща, друга навiть не вiдчула укусу.

Нагадаємо, у Хмельницькій області майже півсотні людей заразилися хворобою Лайма.

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