На Кiровоградщинi зафiксували два випадки хвороби Лайма
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 9 вересня. УНН. У жительок Олександрiї та Свiтловодська на Кiровоградщинi дiагностували хворобу Лайма. Про це УНН поiнформували в пресслужбi обласного лабораторного центру МОЗ.
Iнфiкування, ймовipно, вiдбулося в пpиpодних умовах в межах Свiтловодського pайону.
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Одна жiнка самостiйно видалила клiща, друга навiть не вiдчула укусу.
Нагадаємо, у Хмельницькій області майже півсотні людей заразилися хворобою Лайма.