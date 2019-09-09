В Кировоградской области зафиксировали два случая болезни Лайма

Инфицирование, вероятно, произошло в природных условиях в пределах Светловодского pайона.

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Одна женщина самостоятельно удалила клеща, вторая даже не почувствовала укуса.

Напомним, в Хмельницкой области почти полсотни человек заразились болезнью Лайма.