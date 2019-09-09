В Кировоградской области зафиксировали два случая болезни Лайма
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 9 сентября. УНН. У жительниц Александрии и Светловодска в Кировоградской области диагностировали болезнь Лайма. Об этом УНН проинформировали в пресс-службе областного лабораторного центра Минздрава.
Инфицирование, вероятно, произошло в природных условиях в пределах Светловодского pайона.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Отпуск на природе: врачи рассказали, как не подхватить болезнь Лайма
Одна женщина самостоятельно удалила клеща, вторая даже не почувствовала укуса.
Напомним, в Хмельницкой области почти полсотни человек заразились болезнью Лайма.